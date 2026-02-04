00188 - Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Universitätsviertel - Am Dienstag (03.02.2026) versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Bleriotstraße Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen.

Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter das Zylinderschloss der Wohnungstüre aufzubohren. Dabei brach ein mechanisches Teil und blockierte das Schloss. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

00189 - Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Lechhausen - Am Dienstag (03.02.2026) war eine 23-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Südtiroler Straße unterwegs.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

00190 - Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug - Falscher Arzt

Innenstadt - Am Dienstag (03.02.2026) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 85-Jährigen.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus. Der Unbekannte gab zunächst vor, dass die Tochter der 85-Jahre alten Dame im Krankenhaus sei. Ärzte hätten bei einer Darmspiegelung Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit einem Medikament aus der Schweiz behandeln. Die Kosten für die Medikamente müssten durch die 85-Jährige bezahlt werden. Nachdem die Dame kein Barvermögen aufweisen konnte, beendete der unbekannte Täter das Telefonat. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem versuchten Betrug. Die 85-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

00191 - Polizei verhütet Drogenfahrt

Inningen - Am Dienstag (03.02.2026) verhinderte die Polizei, dass ein 25-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto fuhr.

Gegen 23.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass ein 25-Jähriger mit drogentypischen Auffälligkeiten mit seinem Auto fahren wollte. Das haben die Beamten unterbunden. Die Drogenfahrt konnte dadurch verhindert werden.

Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.