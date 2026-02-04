DACHAU. Am gestrigen Vormittag gegen 10:15 Uhr wurde ein 37-jähriger Dachauer an seiner Wohnungstüre von zwei maskierten Unbekannten bedroht und beraubt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige klingelten an der Wohnungstüre eines 37-jährigen Mannes mit deutscher Staatsangehörigkeit und bedrohten ihn mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Der Geschädigte wurde anschließend körperlich angegriffen und hierdurch leicht verletzt. Die beiden Unbekannten flüchteten mit dem Handy des Opfers. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ.

Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

ein Täter war etwa 1,75m groß, von mittlerer Statur, hatte auffällig helle Haut und eine leicht gekrümmte Nase. Er trug einen großen Rucksack bei sich.

der zweite Täter war etwa 1,80m bis 1,90m groß.

beide Tatverdächtige waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Masken sowie Handschuhe.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schleißheimer Straße in Dachau gemacht, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat die beiden unbekannten Tatverdächtigen bei ihrer Flucht aus dem Mehrfamilienhaus beobachtet?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Tel. 08141/612-0 zu melden.