INGOLSTADT, 04.02.2026_Am gestrigen Dienstag geriet eine Gastherme in einem Ingolstädter Firmengebäude in Brand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 18.00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Feuer in einem Betrieb an der Hebbelstraße gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde eine in Brand geratene Gastherme festgestellt und zügig abgelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigem Stand auf ca. 15 000 Euro.

Eine Brandortbegehung durch Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt fand am heutigen Tage statt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.