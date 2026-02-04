BAB A3, PASSAU. Am Dienstag (03.02.2026) wurde durch Beamte der Bayerischen Grenzpolizei bei einer Kontrolle eine größere Menge Bargeld festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen.

Gegen 11:45 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Pkw auf der A3. Bei der Durchsuchung des Autos wurden im Fahrzeuginneren insgesamt rund 35.000 Euro Bargeld aufgefunden. Der 22-jährige Syrer konnte für die Menge an Geld keine plausible Erklärung liefern, weshalb sich der Verdacht der Geldwäsche erhärtete. Die Scheine wurden daher sichergestellt und die Ermittlungen an die Kriminalpolizei Passau übergeben.

