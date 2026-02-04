TRAUNSTEIN, OT WOLKERSDORF. Am Dienstagnachmittag, 3. Februar 2026, geriet im Traunsteiner Ortsteil Wolkersdorf ein Scheunengebäude, das als Werkstatt genutzt wird, in Brand. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle (ILS) wurde am Dienstag (03.02.2026) gegen 16.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Scheunengebäude in der Dorfstraße im Traunsteiner Ortsteil Wolkersdorf mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Traunstein hatten sich im Inneren des großen Scheunengebäudes, das als Werkstatt genutzt wird, die Flammen bereits bis in den Bereich unter dem Dach ausgebreitet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert werden.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine in der Werkstatt, verletzt wurde demzufolge niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im höheren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.

Die Polizeiinspektion Traunstein traf die ersten Maßnahmen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen zur Brandursache übernahmen inzwischen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.