COBURG. Am Dienstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Ladengeschäft im Steinweg eine große Menge Silberschmuck.

Der Täter betrat gegen 13 Uhr mit zwei Taschen das Geschäft und ließ sich vom Inhaber verschiedene Waren zeigen. Er legte nach und nach Artikel an der Kasse ab, die der Geschädigte einpacken sollte und verwickelte ihn dabei gezielt in ein Gespräch. Währenddessen griff der Unbekannte mutmaßlich in eine Kettenaufbewahrung und entwendete diverse Silberketten. Zusätzlich nahm er Displays mit Silberringen an sich.

Beim anschließenden Bezahlvorgang gab der Mann an, kein Geld dabeizuhaben, und verließ unter dem Vorwand, Geld holen zu wollen, das Geschäft. Er kehrte nicht zurück.

Insgesamt stahl der bislang Unbekannte Waren im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt

etwa 1,70 m groß

bekleidet mit schwarzer Basecap mit weißer Aufschrift „NY“ sowie schwarzer Daunenjacke

trug dunkelblaue Jeans und graue Sneakers

hat keinen Bart und trug keine Brille

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die am Dienstagnachmittag zwischen 13 Uhr und 13.40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Steinwegs gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.