MINDELHEIM. Am Sonntagabend, den 01.02.2026, wurde auf einem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs in Mindelheim ein 38-jähriger Mann von einem 26-jährigen Mann mit einem Messer verletzt.

Der Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht, konnte aber wenig später widerstandslos festgenommen werden. Der 38-jährige Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, da er durch einen von mehreren Messerstichen schwer verletzt wurde. Er befindet sich jedoch außer Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von Beamten der Polizeiinspektion Mindelheim und des Kriminaldauerdienstes Memmingen übernommen. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Der Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der kroatische Tatverdächtige wurde am Montag beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte u.a. wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags einen Haftbefehl. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).