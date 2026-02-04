A3 BARBING. Den sprichwörtlich richtigen Riecher hatten zwei Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg. Sie kontrollierten auf der A3 einen PKW. Darin wurden mehrere hunderttausend Euro Bargeld in einem Versteck entdeckt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Am Montagnachmittag, 02. Februar, gegen 13:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg auf der A3 bei Barbing einen VW Sharan mit deutschem Kennzeichen. Am Steuer saß ein 42-jähriger Ukrainer. Dieser gab an, auf dem Weg nach Bulgarien zu sein.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten in einem Versteck im Armaturenbrett eine Tüte mit Bargeld. Darin befanden sich mehrere hunderttausend Euro Bargeld, sowie eine niedrige fünfstellige Summe an Bargeld in US-Dollar. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.