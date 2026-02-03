MARKTZEULN, LKR. LICHTENFELS. Seit dem 10. Dezember 2025 suchte die Polizei nach einem 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Lichtenfels, der nicht mehr an seiner Arbeitsstelle in Marktgraitz erschienen war. Nun steht fest: Der Vermisste ist tot. Sein Leichnam wurde bereits am 27.01.2026 im Main bei Michelau i.Oberfranken aufgefunden.

Nach dem Verschwinden des Mannes leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Einsatzkräfte suchten unter anderem im Bereich von Marktgraitz und entlang von Fließgewässern. Dabei kamen Suchhunde, Drohnen sowie Polizeiboote der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Trotz intensiver Maßnahmen ergaben sich zunächst keine Hinweise auf den Verbleib des 64-Jährigen.

In der vergangenen Woche entdeckten Mitarbeiter des Wasserkraftwerks Michelau schließlich einen Leichnam im Wasser. Da sich die Identität zunächst nicht zweifelsfrei klären ließ, veranlassten Beamte der Kriminalpolizei Coburg einen DNA-Vergleich. Dieser bestätigte nun, dass es sich bei dem Verstorbenen um den seit dem 10. Dezember vermissten Mann handelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei geht weiterhin von einem Unglücksfall aus.