FRENSDORF / STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter beschädigten und entwendeten in mehreren Orten im Landkreis Bamberg Wahlplakate der AfD zur Kommunalwahl 2026. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in zwei Fallserien und bittet um Zeugenhinweise.

In der Gemeinde Frensdorf beschädigten die Täter zwischen dem 29. Januar und dem 1. Februar 2026 insgesamt drei großformatige sogenannte Bauzaun-Wahlplakate in den Ortsteilen Reundorf, Herrnsdorf und Frensdorf. Zusätzlich traten die Unbekannten im Ortsbereich Frensdorf, nahe eines EDEKA-Marktes, vier kleinere an Straßenlaternen befestigte Wahlplakate ab.

Eine weitere Tatserie ereignete sich im Bereich Waizendorf in der Gemeinde Stegaurach. Dort entwendeten Unbekannte am Ortseingang, von Bamberg kommend, in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2026 zwei Bauzaun-Wahlplakate der AfD. Nachdem die Partei am 1. Februar Ersatzplakate anbrachte, zerschnitten die Täter diese bereits in der darauffolgenden Nacht.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf insgesamt rund 1.000 Euro.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Frensdorf, den Ortsteilen Reundorf und Herrnsdorf oder im Bereich Waizendorf beobachtet hat oder sonst Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.