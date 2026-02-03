0182 – Polizei ermittelt nach Brand

Hochfeld – Am Montag (02.02.2026) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Gerber-Straße. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 23.00 Uhr teilten Anwohner den Brand beim Notruf mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0183 – Polizei ermittelt nach Enkeltrick

Augsburg – Am Montag (02.02.2026) meldete sich gegen 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 92-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Dabei gab er an, seine Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet.

Am Telefon forderte der Anrufer zudem eine Kaution von dem 92-Jährigen, um eine Untersuchungshaft gegen seine Enkelin abzuwenden. Obwohl dem 92-Jährigen die Masche bekannt war, ließ er sich durch das sehr dominante Verhalten des Anrufers einschüchtern und übergab schließlich Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Euro Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

0184 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Montag (02.02.2026) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rosenaustraße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.