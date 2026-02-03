Mobile Wache unterwegs
0182 – Polizei ermittelt nach Brand
Hochfeld – Am Montag (02.02.2026) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Gerber-Straße. Es wurden keine Personen verletzt.
Gegen 23.00 Uhr teilten Anwohner den Brand beim Notruf mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
0183 – Polizei ermittelt nach Enkeltrick
Augsburg – Am Montag (02.02.2026) meldete sich gegen 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 92-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Dabei gab er an, seine Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet.
Am Telefon forderte der Anrufer zudem eine Kaution von dem 92-Jährigen, um eine Untersuchungshaft gegen seine Enkelin abzuwenden. Obwohl dem 92-Jährigen die Masche bekannt war, ließ er sich durch das sehr dominante Verhalten des Anrufers einschüchtern und übergab schließlich Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Euro Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.
Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
- Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.
- Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.
- Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.
- Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick
0184 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Innenstadt – Am Montag (02.02.2026) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rosenaustraße unterwegs.
Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0185 – Polizei sucht Zeugen nach Unfall
Göggingen / Bundesstraße B 17 / FR Süden – Bereits am Mittwoch (28.01.2026) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der B 17.
Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem grauen Hyundai die B 17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Auffahrt Eichleitnerstraße im Bereich der Bahnunterführung wechselte der 44-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der Unbekannte befuhr mit seinem weißen VW Passat offenbar bereits den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er das Auto des 44-Jährigen und fuhr ungebremst auf. Es wurde niemand verletzt. Die Beteiligten sowie Zeugen fuhren anschließend zur Ausfahrt Göggingen. Hierbei zog der Unbekannte jedoch kurz vor der baulichen Trennung wieder zurück auf die B 17 und setzte seine Fahrt fort. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
0186 – Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl
Nördlingen – Bereits am Samstag (24.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Elektro-Auto vom Gelände eines Autohauses in der Gewerbestraße.
Gegen 20.00 Uhr brachte der Unbekannte offenbar fremde Kennzeichen an dem grauen Hyundai an. Kurze Zeit später entwendete der Mann das Auto. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 entgegen.
