RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Dienstagmorgen, 3. Februar 2026, wurde der Leichnam einer 75-Jährigen aufgefunden. Nach der Frau aus Ruhpolding wurde zuvor aufgrund einer Vermisstenmeldung gesucht. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 3. Februar 2025, meldeten Angehörige eine 75-jährige Frau aus Ruhpolding bei der Polizei als vermisst. Die Polizeiinspektion Traunstein leitete daraufhin umgehend Fahndungs- und Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften ein.

Am Dienstagmorgen (3. Februar 2026) gegen 9.40 Uhr wurde die Frau leblos aufgefunden. Ein Notarzt stellte ihren Tod fest.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm noch vor Ort, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur genauen Todesursache. Nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.