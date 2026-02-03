NEUBURG A. D.KAMMEL/OT LANGENHASLACH. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Raubüberfall am 28.01.2026 dauern weiterhin an. Bei der Kriminalpolizei Memmingen wurde hierzu eine eigene Ermittlungsgruppe „EG Kammel“ eingerichtet.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass zwei männliche Täter am 28.01.2026 gegen 17:30 Uhr ins Wohngebäude sowie ins angrenzende Getränkelager in der Kirchenstraße in Langenhaslach gelangten. Sie überwältigten den allein anwesenden 76-jähigen Geschäftsinhaber und fesselten ihn am Boden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich ein dritter Täter im Außenbereich aufgehalten haben könnte.

Zusätzlich zu der Fesselung traten und schlugen die beiden Täter mehrfach auf den 76-Jährigen ein, wodurch er massive Verletzungen erlitt. Die unbekannten Täter konnten anschließend mit einer bislang noch nicht bezifferbaren Beute entkommen. Der 76-Jährige wurde von den Tätern gefesselt zurückgelassen und konnte erst am nächsten Morgen durch Mitarbeiter aufgefunden werden. Diese setzten unverzüglich einen Notruf ab und befreiten den Mann. Der Verletzte wurde zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt u.a. wegen versuchten Mordes und schweren Raubes gegen die unbekannten Täter.

Am heutigen Vormittag finden im Bereich Langenhaslach Suchmaßnahmen unter Beteiligung von Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei statt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen sucht nach wie vor nach Zeugen, welche am 28.01.2026 zwischen 15:00 und 20:00 Uhr im Bereich der Kirchenstraße in 86476 Langenhaslach / Neuburg a. d. Kammel Wahrnehmungen gemacht haben, die für die weiteren Ermittlungen wichtig sein könnten. Insbesondere relevant wären dabei ortsfremde Personen, welche sich in dieser Zeit möglicherweise in diesem Bereich aufgehalten haben. Zu diesen Personen ist derzeit lediglich bekannt, dass diese ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein sollen. Zeugen werden gebeten, sich über die Telefonnummer 08331 100-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen in Verbindung zu setzen. (KPI Memmingen)

Bezugsmeldung vom 29.01.2026:

Raubüberfall auf Getränkelager | Zeugen gesucht

