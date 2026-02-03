COBURG. Am Samstag ging bei der Polizei ein Hinweis auf mögliche Straftaten im Zusammenhang mit einem Infostand der AfD in der Coburger Spitalgasse ein. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen der Androhung von Straftaten und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13 Uhr erreichte die Polizei eine Mitteilung einer Zeugin. Demnach sollen zwei bislang unbekannte, osteuropäisch aussehende Personen geäußert haben, den AfD-Stand in der Spitalgasse anzuzünden. Zu einer Umsetzung der angedrohten Tat kam es nicht.

Beide Männer sind zirka 1,70 Meter groß, hatten einen Bart und trugen schwarze Wintermützen. Mehr ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Die Ermittler bitten Zeugen, welche die Drohungen der zwei Unbekannten beobachtet oder gehört haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.