PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Im Verlauf der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte mehrere Wahlplakate von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtgebiet Pegnitz.

Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter in der Badstraße insgesamt fünf Wahlplakate des Kreisverbandes Bayreuth von einem öffentlichen Aufsteller ab.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen 26.01.2026 und 01.02.2026 verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Badstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.