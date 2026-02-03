ACHSLACH, LKR. REGEN, DEGGENDORF. Seit 14.12.2025 wird ein 43-Jähriger von seinem Wohnort in Achslach vermisst. Nachdem der Pkw des Vermissten gefunden wurde, bittet die Kriminalpolizeistation Deggendorf erneut um Hinweise.

Am 22. Dezember 2025 wurde im Rahmen der Ermittlungen der Pkw des Mannes, ein silberfarbener Geländewagen der Marke Mitsubishi Pajero mit dem amtlichen Kennzeichen REG-RS 49, in Deggendorf aufgefunden. Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge ist demnach nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste im Raum Deggendorf aufgehalten hat.

Die Kriminalpolizei Deggendorf bittet erneut um Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug:

Wer hat das Fahrzeug am Abend des 14.12.2025 und darauffolgenden Tagen bis zum 16.12.2025 gesehen?

Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen, insbesondere im Bereich der Walchstraße in Deggendorf, in Zusammenhang mit dem Vermissten gemacht?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der 0991/3896-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 03.02.2026, 08.55 Uhr