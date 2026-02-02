BAB A93, WEIDEN I.D.OPF. Am Sonntag, 1. Februar, gegen 20:30 Uhr, wurde auf der Bundesautobahn A 93 im Bereich der Anschlussstelle Weiden-Süd eine 39-jährige Frau angetroffen, bei der Amphetamin aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Bei der Beteiligten handelt es sich um eine 39-jährige tschechische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, die sich nach eigenen Angaben auf der Durchreise befand. Der Polizei wurde telefonisch eine Person auf der Bundesautobahn A 93 im Bereich der Anschlussstelle Weiden-Süd mitgeteilt. Einsatzkräfte trafen die weibliche Person an der genannten Örtlichkeit an. Diese gab an, per Anhalter von Österreich nach Tschechien unterwegs zu sein. Aufgrund eines vor Ort festgestellten verhaltensauffälligen Zustands wurde die Frau zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle verbracht. Dort wurde bei der Durchsuchung der Frau Amphetamin in nicht geringer Menge sowie eine Feinwaage aufgefunden. Zudem stand die 39-Jährige selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Das aufgefundene Rauschgift sowie die Feinwaage wurden sichergestellt. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. geführt.