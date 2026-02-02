LKR. REGENSBURG. Eine Seniorin aus dem Landkreis Regensburg wurde Opfer eines „Cybertrading Frauds“ und verlor mehrere tausend Euro. Bei der Übergabe des Geldes wurde ein Tatverdächtiger, ein 35-jähriger Ukrainer, festgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 22. Januar, gegen 12:30 Uhr, erkundigte sich eine Seniorin aus Interesse an der vermeintlichen Investitionsmöglichkeit bei ihrem Broker, ob eine Bareinzahlung möglich sei. Daraufhin wurde ein persönliches Treffen am Wohnort der Seniorin im Landkreis Regensburg vereinbart. Bei diesem Treffen, das an diesem Tag stattfand, übergab die Seniorin dem vermeintlichen Broker einen Bargeldbetrag im hohen, fünfstelligen Eurobereich. Während der Übergabe des Geldes konnte der Abholer, ein aus Tschechien angereister ukrainischer Staatsangehöriger, von den Beamten der Kriminalpolizei festgenommen werden. Der Tatverdächtige war offensichtlich Teil eines kriminellen Netzwerks, das auf betrügerische Weise ahnungslose Anleger um ihr Geld brachte.

Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg erließ Haftbefehl gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Anleger äußerst vorsichtig bei Angeboten aus dem Internet sein sollten, die mit übertriebenen Gewinnversprechen locken. Es wird geraten, sich gründlich über Unternehmen und Investitionsmöglichkeiten zu informieren und auf seriöse Broker zurückzugreifen.

Präventionshinweise: