VEITSBRONN. (101) Am späten Sonntagabend (01.02.2026) rammte ein Mann mit seinem Pkw in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) mehrere geparkte Autos, flüchtete und endete schließlich an einem Gartenzaun. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2 Promille.



Der 25-jährige (slowakisch) Mann befuhr in Veitsbronn die Uhlandstraße in südlicher Richtung und kollidierte mit drei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung des Rothenberger Wegs fort.

An der Kreuzung Rothenberger Weg / Goethestraße stieß der Fahrer gegen einen Gartenzaun. Die Wucht des Aufpralls beschädigte seinen Audi so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.



Aufmerksame Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, welche vor Ort einen deutlich alkoholisierten und aufgebrachten Mann antraf. Da sich dieser gegenüber den Beamten uneinsichtig und unkooperativ zeigte, fesselten ihn die Beamten für die Fahrt zur Polizeiinspektion Zirndorf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb ein Arzt eine Blutentnahme durchführte.

Da sich der Mann weiterhin nicht beruhigte, nahmen ihn die Beamten in polizeilichen Gewahrsam.

Insgesamt verursachte der Fahrer bei seiner Trunkenheitsfahrt einen Sachschaden von ca. 12.000 Euro.



Erstellt durch: Oliver Trebing