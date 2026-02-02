0174 – Polizei ermittelt nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hochzoll - Am Freitag (30.01.2026) beschädigten einer oder mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Stauffenstraße.

Gegen 20.00 Uhr zündete der Unbekannte einen Feuerwerkskörper im Zigarettenautomaten. Durch die Explosion wurde dieser beschädigt. Es entstand kein Beuteschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Der Unbekannte flüchtete mit zwei weiteren Tatverdächtigen auf einem Fahrrad.

Ein Zeuge beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

Männlich

Jugendlich

Ca. 180 cm groß

Athletische Figur

Schwarze Jacke mit Kapuze

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gegen den unbekannten Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/ 323-3821 entgegen.

0175 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Bärenkeller - Am Sonntag (01.02.2026) zwischen 14.00 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus im Margeritenweg.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/ 323-3821 entgegen.

0176 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Stadtbergen - In der Zeit von Montag (26.01.2026), 00.00 Uhr und Freitag (30.01.2026), 17.30 Uhr, versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Virchowstraße zu verschaffen.

Durch die Polizei konnten jedoch dementsprechende Hebelspuren an der Türe festgestellt werden.

Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0177 – Polizei stoppt alkoholisierte E-Scooter Fahrerin

Innenstadt – Am Sonntag (01.02.2026) war eine 20-jährige Frau mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 20-Jährige.

Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0178 – Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Lechhausen – Am Sonntag (01.02.2026) befand sich ein 41-Jähriger schlafend in seinem Auto in der Kolbergstraße.

Gegen 15.30 Uhr stellte eine Streife den 41-Jährigen schlafend in seinem Auto fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 41-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Den 41-Jährigen erwarten keinerlei strafrechtliche Konsequenzen.

0179 – Polizei ermittelt nach unbefugtem Gebrauch eines Autos

Göggingen – Am Sonntag (01.02.2026) nahmen sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einem nicht abgesperrten Auto in der Radaustraße an und stellten das Auto schließlich in der Dekan-Mayer-Straße wieder ab.

Gegen 19.15 Uhr stellte die Eigentümerin ihr Auto am rechten Fahrbahnrand ab. Hierbei vergaß sie die Fahrzeugschlüssel und lies das Auto unversperrt zurück. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife das Auto in der Dekan-Mayer-Straße parkend fest. Das Auto war verschlossen. Zudem entwendeten die Unbekannten Wertgegenstände aus dem Auto. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0180 – Polizei stoppt Auto ohne Zulassung und Fahrer ohne Führerschein

Oberhausen – Am Sonntag (01.02.2026) war ein 50-jähriger Autofahrer ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Auto in der Mindelheimer Straße unterwegs.

Gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Weiter stellte sich heraus, dass das benutzte Auto des 50-Jährigen bereits seit knapp einem Jahr außer Betrieb gesetzt war.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeugzulassungsverordnung gegen den 50-Jährigen.

Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.