ROHRDORF, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Montagmorgen, den 2. Februar 2026, stellten Beamte der Grenzpolizeistation Grassau im Rahmen einer Kontrolle auf der BAB A8 im Bereich Rohrdorf eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln sicher. Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen die Ermittlungen.

Den richtigen Riecher hatten Beamte der Grenzpolizeistation Grassau am Montag (2. Februar 2026), gegen 0.55 Uhr, als sie ein Fahrzeug sowie die vier Insassen auf der BAB A8 bei Rohrdorf kontrollierten. Die Fahnder wurden auf den schwarzen Mercedes aufmerksam, als dieser in Richtung München unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurden im Fahrzeug mehr als 100 Gramm Kokain sowie rund 2 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Der 23-jährige Beifahrer, mit Wohnsitz in Österreich, wurde wegen des Verdachts mehrerer Verstöße im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität vorläufig festgenommen. Gegen die drei weiteren im Fahrzeug befindlichen Personen ergab sich nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Tatverdacht.

Die ersten Maßnahmen erfolgten durch Beamte der Grenzpolizeistation Grassau. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wird die weitere Sachbearbeitung durch das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 23-jährigen dringend Tatverdächtigen. Der Mann mit ungarischer und serbischer Staatsbürgerschaft wurde im Laufe des heutigen Montags (2. Februar 2026) dem zuständigen Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.