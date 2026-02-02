BAB A3, PASSAU. Am Samstag (31.02.2026) stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau bei der Kontrolle eines Pkw eine größere Menge Bargeld sicher. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Fahnder kontrollierten an der Rastanlage Donautal-West einen Opel mit zwei Insassen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die beiden Insassen, zwei syrische Männer im Alter von 38 und 43 Jahren, machten widersprüchliche Angaben zu Herkunft und Verwendung des Geldes. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermitttlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen, das Bargeld wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Männer wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

