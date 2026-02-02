NÜRNBERG. (100) In der Zeit von Samstagabend (31.01.2026) bis Sonntagmorgen (01.02.2026) versuchten bislang Unbekannte in Nürnberg zwei VW Multivan zu entwenden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise



Ein am Humboldtplatz geparkter VW-Bus wurde auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und versucht zu entwenden. Die bislang unbekannten Täter scheiterten jedoch am Zündschloss des Fahrzeugs. Anders in der Diltheystraße: hier bemerkte der Fahrzeughalter gegen 08:30 Uhr eine ihm unbekannte Person in seinem VW-Bus sitzen. Er eilte zu seinem Fahrzeug und wollte den Täter stellen, dieser flüchtete jedoch in unbekannte Richtung. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fahndeten nach dem Täter - ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 35 Jahre alt, athletische Statur. Dunkelbraune Lederjacke sowie eine schwarze Jeans.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing