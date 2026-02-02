02.02.2026, Polizeipräsidium Schwaben Nord

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Samstag (31.01.2026) fand eine langfristig geplante und  
großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft  
statt.

Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte führten seit Ende 2024 umfangreiche  
Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit  
Betäubungsmitteln. Hierbei erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen der Tatverdacht,  
dass in einem Club mit Betäu bungsmitteln Handel getrieben und Betäubungsmittel  
offen konsumiert worden sein sollen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Samstag mehrere  
Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg vom  
Amtsgericht Augsburg erlassen worden waren. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des  
PP Schwaben Nord durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt  
waren rund 200 Polizistinnen und Polizisten im Beisein von zwei Staatsanwälten im  
Einsatz. Bei diesem Einsatz waren weder die Stadt Augsburg noch weitere Behörden  
involviert.

Im Rahmen des Einsatzes durchsuchte die Polizei insgesamt drei Objekte in Augsburg.  
Die Durchsuchung bezog sich dabei auf Wohn- und Geschäftsräume sowie einen Club  
in der Augsburger Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel  
sicher. Unter anderem wurden verschiedenste Betäubungsmittel (u.a. Kokain,  
Amphetamin und weitere synthetische Betäubungsmittel) im unteren dreistelligen  
Grammbereich, Bargeld sowie Datenträger sichergestellt.

In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte 17 Personen im Alter von 27  
bis 48 Jahren vorläufig fest. 16 Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen  
Maßnahmen wieder entlassen. Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl aus  
einem anderen Ver fahren, der vollzogen wur de. Die Person wurde in eine  
Justizvollzugsanstalt gebracht.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen kam es zu zwei Widerstandshandlungen  
zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Es wurde kein Polizist verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei unter Sachlei tung der Staatsanwaltschaft Augsburg  
dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit  
keine weiteren Auskünfte möglich.

Die Tatverdächtigen besitzen die deutsche, russische, italienische und amerikanische  
Staatsangehörigkeit.

Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: