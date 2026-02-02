------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Samstag (31.01.2026) fand eine langfristig geplante und

großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft

statt.

Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte führten seit Ende 2024 umfangreiche

Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln. Hierbei erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen der Tatverdacht,

dass in einem Club mit Betäu bungsmitteln Handel getrieben und Betäubungsmittel

offen konsumiert worden sein sollen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Samstag mehrere

Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg vom

Amtsgericht Augsburg erlassen worden waren. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des

PP Schwaben Nord durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt

waren rund 200 Polizistinnen und Polizisten im Beisein von zwei Staatsanwälten im

Einsatz. Bei diesem Einsatz waren weder die Stadt Augsburg noch weitere Behörden

involviert.

Im Rahmen des Einsatzes durchsuchte die Polizei insgesamt drei Objekte in Augsburg.

Die Durchsuchung bezog sich dabei auf Wohn- und Geschäftsräume sowie einen Club

in der Augsburger Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel

sicher. Unter anderem wurden verschiedenste Betäubungsmittel (u.a. Kokain,

Amphetamin und weitere synthetische Betäubungsmittel) im unteren dreistelligen

Grammbereich, Bargeld sowie Datenträger sichergestellt.

In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte 17 Personen im Alter von 27

bis 48 Jahren vorläufig fest. 16 Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen. Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl aus

einem anderen Ver fahren, der vollzogen wur de. Die Person wurde in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen kam es zu zwei Widerstandshandlungen

zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Es wurde kein Polizist verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei unter Sachlei tung der Staatsanwaltschaft Augsburg

dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit

keine weiteren Auskünfte möglich.

Die Tatverdächtigen besitzen die deutsche, russische, italienische und amerikanische

Staatsangehörigkeit.