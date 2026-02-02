------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
PP Schwaben Nord - Am Samstag (31.01.2026) fand eine langfristig geplante und
großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft
statt.
Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte führten seit Ende 2024 umfangreiche
Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit
Betäubungsmitteln. Hierbei erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen der Tatverdacht,
dass in einem Club mit Betäu bungsmitteln Handel getrieben und Betäubungsmittel
offen konsumiert worden sein sollen.
Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Samstag mehrere
Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg vom
Amtsgericht Augsburg erlassen worden waren. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des
PP Schwaben Nord durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt
waren rund 200 Polizistinnen und Polizisten im Beisein von zwei Staatsanwälten im
Einsatz. Bei diesem Einsatz waren weder die Stadt Augsburg noch weitere Behörden
involviert.
Im Rahmen des Einsatzes durchsuchte die Polizei insgesamt drei Objekte in Augsburg.
Die Durchsuchung bezog sich dabei auf Wohn- und Geschäftsräume sowie einen Club
in der Augsburger Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel
sicher. Unter anderem wurden verschiedenste Betäubungsmittel (u.a. Kokain,
Amphetamin und weitere synthetische Betäubungsmittel) im unteren dreistelligen
Grammbereich, Bargeld sowie Datenträger sichergestellt.
In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte 17 Personen im Alter von 27
bis 48 Jahren vorläufig fest. 16 Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wieder entlassen. Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl aus
einem anderen Ver fahren, der vollzogen wur de. Die Person wurde in eine
Justizvollzugsanstalt gebracht.
Während der Durchsuchungsmaßnahmen kam es zu zwei Widerstandshandlungen
zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Es wurde kein Polizist verletzt.
Die Ermittlungen der Polizei unter Sachlei tung der Staatsanwaltschaft Augsburg
dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit
keine weiteren Auskünfte möglich.
Die Tatverdächtigen besitzen die deutsche, russische, italienische und amerikanische
Staatsangehörigkeit.
