PASSAU. Am Donnerstagabend (29.01.2026) soll ein 26-jähriger Afghane von zwei Männern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Beide Tatverdächtigen konnten zwischenzeitlich festgestellt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Gegen 20.00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Neuburger Straße gerufen. Ein 26-Jähriger teilte mit, dass er wohl von zwei Männern unter Vorhalt eines Messers und einer Waffe bedroht wurde und diese die Herausgabe vom Bargeld forderten. Es kam zu einer Rangelei in der Wohnung des 26-Jährigen, wobei er sich leicht verletzte. Die zwei Männer entfernten sich mit dem Bargeld. Einer der Tatverdächtigen, ein 28-jähriger Syrer, konnte von Einsatzkräften in unmittelbarer Umgebung festgestellt werden. Der zweite Tatverdächtige, 28-jähriger Syrer wurde von Einsatzkräften im Rahmen der Fahndung am nächsten Tag aufgegriffen.

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 02.02.2026, 14.45 Uhr