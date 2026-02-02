ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Montagmorgen, den 2. Februar 2026, stellten Beamte der Grenzpolizei Piding im Rahmen einer Kontrolle auf der BAB A8 im Bereich Anger eine erhebliche Menge an Bargeld sicher. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeiinspektion übernahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Die Grenzpolizei Piding kontrollierte am frühen Montagmorgen, 2. Februar 2026, gegen 00.45 Uhr auf der A8 in Höhe Anger einen Pkw der Marke DaimlerChrysler mit deutschem Ausfuhrkennzeichen sowie mehreren Insassen. Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann mit rumänischer und moldauischer Staatsangehörigkeit, wirkte während der Kontrolle zunehmend nervös. Deshalb führten die Schleierfahnder eine gründliche Durchsuchung des Fahrzeugs durch. In mehreren zum Teil professionell angelegten Verstecken wurden insgesamt rund 160.000 Euro Bargeld entdeckt. Aufgrund der Auffindesituation und der widersprüchlichen Angaben des Fahrers wurde das Bargeld sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche hat die Kriminalpolizei Traunstein übernommen.