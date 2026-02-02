174. Raubdelikt durch zwei unbekannte Täter – Sendling-Westpark

Am Montag, 02.02.2026, gegen 02:00 Uhr, raubten zwei bislang unbekannte Täter einem 24-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München im Westpark dessen Mobiltelefon.

Nach Angaben des 24-Jährigen forderten die beiden Unbekannten ihn auf, Geld herauszugeben. Er leerte seine Taschen und legte auch ein Mobiltelefon auf den Boden. Einer der Täter nahm das Handy an sich, der andere trat den 24-Jährigen gegen das Knie.

Die beiden Täter entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige erstattete kurz darauf bei einer Polizeiinspektion Anzeige. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können derzeit wie folgt beschrieben werden:

Männlich, beide ca.180 cm groß und vermummt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westparks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

175. Polizeiliche Kontrollaktion bei Veranstaltung – Sendling

Am Samstag, 31.01.2026, fand in einem Gaststättenbetrieb in Sendling eine Veranstaltung statt.

Hierzu kam es dann in den Abendstunden zu einer polizeilichen Kontrollaktion im Sinne des Polizeirechts. Vor Ort wurden dabei 37 Personen angetroffen, die einem Aufruf eines patriotisch gesinnten Socialmedia-Kanals zu einem Treffen gefolgt waren. Nach polizeilichen Feststellungen war dem verantwortlichen Gastwirt die Motivationslage dieses Treffens nicht bekannt.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei einer Person ein Schlagring aufgefunden. Die Person wurde folglich aufgrund eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt.

Insgesamt waren ca. 60 Polizeibeamte im Einsatz.

Zuständig ist hier das Kriminalfachdezernat 4 des Polizeipräsidiums München.

176. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Neuhausen

Am Freitag, 30.01.2026, gegen 14:40 Uhr, erhielt ein 60-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Dachau einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser informierte ihn, dass eine Angehörige einen Unfall verursacht habe. Um diese aus der Haft zu entlassen, sollte der 60-Jährige eine Kaution in Höhe eines sechsstelligen Betrages hinterlegen. Da er diesen Betrag jedoch nicht vorrätig hatte, wurde er nach anderen Wertgegenständen gefragt und gab daraufhin an, dass er Gold- und Silberstücke habe. Diese packte er in zwei graue Filztaschen.

Im Verlauf des weiteren Telefonats wurden ein Übergabeort und eine Übergabezeit für diese Wertgegenstände vereinbart. Dort übergab er die Wertgegenstände an eine weibliche Person. Im Anschluss wurde er beauftragt zu einem nahegelegenen Amtsgericht zu fahren um dort auf einen Staatsanwalt zu warten. Als der 60-Jährige dort keinen antraf, verständigte er den Polizeinotruf 110.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 61 geführt.

Eine Beschreibung der Abholerin liegt aktuell nicht vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lazarettstraße, Dachauer Straße, Heldstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.