BERG, LKR. HOF / BAB A9. Die Grenzpolizei Selb erzielte am Sonntag im Rahmen der Schleierfahndung mehrere Erfolge bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Dopingmitteln. Im Zeitraum zwischen 12 und 16 Uhr stellten die Beamten bei Kontrollen auf der Autobahn A 9 gleich in zwei Fällen Dopingmittel in nicht geringer Menge sicher.

Zunächst kontrollierten die Einsatzkräfte an der Rastanlage Frankenwald West einen 49-jährigen deutschen Fahrer eines Land Rover mit Berliner Zulassung. Dabei fanden die Beamten Dopingmittel, deren Gesamtmenge den gesetzlichen Grenzwert um das 3,4-Fache überschritt.

Bei einer weiteren Kontrolle auf der A 9 bei Berg überprüften die Polizisten einen polnischen VW Caddy. Beim 36-jährigen polnischen Fahrer stellten sie ebenfalls Dopingmittel in nicht geringer Menge fest und beschlagnahmten diese. In diesem Fall lag die Menge beim 3,1-Fachen des Grenzwerts.

Beamte der Grenzpolizei Selb leiteten entsprechende Strafverfahren ein.