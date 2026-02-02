NORDHALBEN / BAD STAFFELSTEIN. Die Kriminalpolizei Coburg bearbeitet derzeit zwei Fallserien im Zusammenhang mit beschädigten und entwendeten Wahlplakaten. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise.

NORDHALBEN, LKR. KRONACH.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hängten bislang Unbekannte im Ortsgebiet von Nordhalben zahlreiche Wahlplakate der AfD Kreisverbände Coburg-Kronach ab und entsorgten diese. Einen Teil der Plakate fanden Zeugen in einer Mülltonne in der Titschendorfer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter insgesamt etwa 60 Wahlplakate. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS.

In Bad Staffelstein beschädigten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, ein Wahlplakat. Die Täter besprühten das Plakat zunächst mit beleidigenden Graffiti und zerschnitten es anschließend.

Die Kriminalpolizei Coburg prüft mögliche Zusammenhänge und hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.