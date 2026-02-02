LANGENZENN. (95) Unbekannte haben bereits am 27.12.2025 (Samstag) einen Schaden von mehreren hundert Euro an einer Hütte im Waldgebiet bei Kirchfembach verursacht. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Hinweise.



Der Besitzer der Waldhütte teilte einer Streife der Polizeiinspektion Zirndorf mit, dass Unbekannte die Eingangstür und das Dach seiner Hütte beschädigt hatten. Die Hütte befindet sich in einem Waldstück bei Kirchfembach, zwischen der Puschendorfer Straße und der dortigen Bahnlinie.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Unbekannten zwei Kinder oder Jugendliche sein, die sich am 27.12.2025 gegen 14:00 Uhr an der Hütte aufgehalten haben. Kurze Zeit später lief ein unbekannter Zeuge an der Hütte vorbei, der die beiden möglicherweise gesehen hat. Dieser Mann sowie weitere Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 969270 bei der Polizeiinspektion Zirndorf zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt