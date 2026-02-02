ALTENSTADT, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Sonntagnachmittag, den 1. Februar 2026, geriet eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand. Der dabei entstandene Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle Oberland wurde am Sonntag, den 1. Februar 2026, gegen 15.20 Uhr, ein Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Altenstadt mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Weilheim stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Dank des raschen und professionellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich aktuellen Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.

Die Polizeiinspektion Schongau traf die ersten Maßnahmen vor Ort. Noch am Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen zur Brandursache wurden vom Fachkommissariat 7 (Spurensicherung) der Kriminalpolizei Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, fortgeführt.

Die genauen Umstände zur Brandursache sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.