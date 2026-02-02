STEINACH, BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Bislang unbekannte Personen haben sich vergangene Woche Zutritt zu zwei Bäckereifilialen verschafft und jeweils den Tresor entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Donnerstag (29.01.2026) auf Freitag (30.01.2026) haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in Steinach im Ortsteil Wolferszell verschafft. Die Geschäftsräume wurden durchsucht und der Tresor samt Inhalt entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Im Zeitraum von Freitag (30.01.2026) bis Samstag (31.01.2026) sind ebenso bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Bäckereifiliale im Gemeindeteil Bärndorf der Stadt Bogen eingedrungen. Hier wurde ebenfalls ein Tresor samt Inhalt entwendet. Hier entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugenaufruf

Personen, die im relevanten Zeitraum in Bärndorf und Steinach ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Struabing unter der 09421/868-0 oder bei jeder andern Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 02.02.2026, 10.00 Uhr