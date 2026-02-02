PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Unbekannte haben mutmaßlich in der Nacht von Samstag (31.01.2026), ca. 17.00 Uhr und Sonntag (01.02.2026) einen Seat Cupra Formentor in mattgrau entwendet. Das Fahrzeug war versperrt vor dem Wohnanwesen des Besitzer abgestellt.

Die bislang unbekannten Täter nutzten hierzu wohl die im Fahrzeug verbaute Keyless-Go-Technik aus. Das Fahrzeug hatte einen geschätzten Zeitwert von ca. 25.000 Euro. Zudem wurde aus der Garage ein Fahrrad, mehrere Gartengeräte sowie ein E-Scooter entwendet. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die im möglichen Tatzeitraum im Bereich der Luitpoldstraße verdächtige Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 02.02.2026, 09.10 Uhr