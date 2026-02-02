Das Polizeipräsidium Unterfranken ist auch auf WhatsApp online! Abonnieren Sie unseren Kanal "Polizei Unterfranken" und bleiben Sie auf dem Laufenden!



Nach Raub am Freitag - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Nach dem Raubüberfall auf ein Geschäft am Freitag und der schnellen Festnahme eines 14-jährigen Tatverdächtigen werden die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weitergeführt. Der Jugendliche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt und sitzt nun in Haft.

Raubüberfall am Freitag - Schnelle Festnahme

Wie bereits berichtet, betrat ein zunächst Unbekannter gegen 19:25 Uhr die Filiale in der Ringstraße, trat an eine Angestellte heran und forderte diese unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstandes um die Herausgabe von Bargeld. Die Frau händigte dem Mann den Kasseninhalt aus und dieser flüchtete im Anschluss aus dem Geschäft. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der unterfränkischen Polizei konnte der 14-jährige Tatverdächtige festgenommen und die Tatbeute sichergestellt werden.

Vorführung am Amtsgericht

Nach einer Nacht in der Haftzelle wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg am Samstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung die Untersuchungshaft an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.