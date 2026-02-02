OBERGÜNZBURG. In der Nacht vom 01.02.2026 auf den 02.02.2026 bemerkten die aufmerksamen Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Hans-vom-Stein-Straße in Obergünzburg gegen 23:50 Uhr einen akustischen Rauchmelder sowie einen Flammenschlag außerhalb des Gebäudes. Es konnten alle Bewohner das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Am Gebäude sowie an der benachbarten Garage entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 100.000,- Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Einsatz waren die Feuerwehren Obergünzburg, Burg, Willofs, Untrasried und Ebersbach, sowie zwei Rettungsdienstbesatzungen und eine Notarztbesatzung im Einsatz. Insgesamt waren 77 Rettungskräfte vor Ort. Noch in der Nacht wurden die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst Memmingen in Zusammenarbeit mit Kräften der Polizeiinspektion Kaufbeuren getroffen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren zu melden (Tel. 08341/9330). (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).