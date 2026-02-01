0166 - Jugendliche brechen in Eisfläche ein

Hochzoll - Am Samstag (31.01.26) brachen zwei 14-jährige Jugendliche durch die Eisfläche am Kuhsee nahe der Oberländer Straße ein.

Gegen 20.00 Uhr betraten zwei 14-Jährige trotz Betretungsverbots die Eisfläche des Kuhsees und brachen ein. Die beiden konnten sich selbstständig aus dem See retten.

Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Jugendlichen bereits leicht unterkühlt. Deswegen wurden sie in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 14-Jährigen wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen die Eisflächenverordnung.

Die beiden Jugendlichen besitzen die deutsche und die niederländische Staatsangehörigkeit.

0167 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Firnhaberau - Am Samstag (31.01.2026) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Schillstraße.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 41-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Dose mit Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden. Die Beamten stellten den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Der 41-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0168 - Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

Oberhausen - Am Samstag (31.01.2026) fuhr ein 40-jähriger Mann überhöht mit einem E-Scooter in der Donauwörther Straße.

Gegen 13.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, der augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 65 km/h beschleunigte. Aufgrund der Geschwindigkeit wäre ein entsprechender Führerschein sowie eine Versicherung erforderlich gewesen. Diesen besaß der Mann jedoch nicht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-jährigen Mann u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Der 40-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0169 - Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Innenstadt FR Firnhaberau - Am Samstag (31.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs.

Gegen 05.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Fußgängerzone am Königsplatz. Der Autofahrer hielt nicht an und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Annastraße, Neuburger Straße bis zur Straße „Oberer Auweg“. Dabei führte der 31-Jährige mehrfach gefährdende Fahrmanöver durch, versuchte die Polizeistreife zu rammen und durchbrach u.a. ein Tor zu einem Firmengelände. Dort konnte er gestellt werden.

Die Polizei stellte den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von circa 1,4 Promille. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses und verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

Der 42-Jährige besitzt die belarussische und deutsche Staatsangehörigkeit.

0170 - Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg - Am Donnerstag (30.01.2026) kam es zu einem Warenbetrug zum Nachteil einer 34-Jährigen aus Augsburg.

Gegen 11.30 Uhr bestellte die Frau über eine Onlineplattform eine Baby Wippe im Wert von 45 Euro. Die Zahlungsmodalität wurde ebenfalls über die Onlineplattform abgewickelt.

Im Nachhinein stellte die 34-Jährige fest, dass die Bezahlung auf der Plattform nicht mit der Abbuchung übereinstimmten. Die Ware ging bei ihr ebenfalls nicht ein.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. Warenbetrug und Fälschung beweiserheblicher Daten.

Die Polizei empfiehlt in diesem Bereich:

Seien Sie skeptisch bei Werbung im Internet.

Lassen Sie sich nicht auf recht neue Plattformen ein.

Prüfen Sie diese z. B. bei Suchmaschinen durch die Frage "Was ist NAME DER PLATTFORM". Dann werden häufig schon Warnungen angezeigt.

Erlauben sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC oder ihr Handy.

Wenn Sie unter Druck gesetzt werden liegt sicher ein Betrug vor.

Weitere Hinweise finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/kriminalitaet/betrugsdelikte/index.html

0171 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Universitätsviertel - Am Abend von Freitag (30.01.2026), 19.00 Uhr, auf Samstagmittag (31.01.2026), 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Rumpelstraße.

Der unbekannte zerstach ein Reifen und zerkratze ringsum das geparkte Auto eines 40-Jährigen. Der Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821 / 323-2710 entgegen.