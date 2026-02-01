170. Festnahme nach Einbruch in Büro – Schwanthalerhöhe

Bereits am Dienstag, den 16.12.2025, erhielt ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einen Anruf eines Mannes, der ihm mitteilte, dass er soeben in die Räumlichkeiten einer Firma im Westend eingebrochen sei.

Daraufhin wurde der Geschäftsführer der angegangenen Firma informiert, welcher kurz darauf mit einer Polizeistreife vor Ort eintraf. Dabei trafen sie auf den Anrufer (29 Jahre alt mit afghanischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Freising), welcher die Tathandlungen auch vor Ort nochmals einräumte. Der 29-Jährige machte ausstehende Gehaltszahlungen der Firma für sein Verhalten geltend und gab vor Ort gestohlene Smartphones wieder zurück.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Nach Sachbearbeitung und der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen.

Das Amtsgericht München hat zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I einen Strafbefehl in Höhe von knapp 2000 Euro erlassen.

Die Ermittlungen und weitere Sachbearbeitung obliegen dem Kommissariat 52.

171. Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Unterhaching

Am Donnerstag, 29.01.2026, lieferte ein 33-Jähriger (rumänischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in München) als selbstständiger Paketlieferant im Auftrag eines Logistikunternehmens Pakete in der Bussardstraße in Unterhaching aus. Als er gegen 08:30 Uhr zu seinem Lieferfahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Hecktüren aufgebrochen und mehrere Wertpakete entwendet worden sind. Es wurden dabei nur Pakete entwendet, welche besonders markiert waren, da sie wertvolle Gegenstände, wie Schmuck, beinhaltet hatten.

Der Wert der gestohlenen Waren wird auf fast 200.000 Euro geschätzt. Alle weiteren Pakete wurden nicht angegangen und befanden sich nach wie vor im Fahrzeug.

Das Kommissariat 54 hat die Ermittlungen, insbesondere zu einer möglicherweise gezielten Tatbegehung, aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Zeugen, die am Donnerstag, 29.01.2026, zwischen 08:00 und 08:30 Uhr in der Bussardstraße in Unterhaching verdächtige Personen beobachtet haben, die sich an einem Lieferfahrzeug zu schaffen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

172. Verkehrsunfall; fünf Personen leicht verletzt – Altstadt

Am Samstag, 31.01.2026, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger Polizeibeamter mit einem zivilen Dienst-Pkw BMW die Brienner Straße in Richtung Odeonsplatz. Da er sich auf einer Einsatzfahrt befand, verwendete er berechtigt Blaulicht und Martinshorn und wollte die Kreuzung zum Maximiliansplatz geradeaus überqueren. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt für ihn Rotlicht an.

Zeitgleich befuhr eine 25-Jährige (kosovarische Staatsangehörigkeit, wohnhaft in München) mit ihrem Pkw BMW den Maximiliansplatz in Richtung Oskar-von-Miller-Ring und wollte die besagte Kreuzung ebenfalls geradeaus bei Grünlicht überqueren.

Auf dem Fahrstreifen neben ihr fuhr ein 30-Jähriger (afghanische Staatsangehörigkeit, wohnhaft in Gauting) und wollte die Kreuzung in gleicher Richtung mit seinem Pkw Toyota überqueren.

Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Dienst-Pkw und dem Pkw der 25-Jährigen, wodurch dieser auf den Pkw des 30-Jährigen aufgeschoben wurde.

Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 25-Jährige sowie sein 21-jähriger Beifahrer (ebenfalls Polizeibeamter) sowie die 25-jährige Münchnerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 30-Jährige sowie seine 33-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, begeben sich jedoch selbstständig in medizinische Behandlung.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizei München geführt.

173. Verkehrsunfall; zwei Personen leicht verletzt – Ottobrunn

Am Samstag, 31.01.2026, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger (deutsch, wohnhaft im Landkreis München) mit seinem Pkw VW die Westumgehung in Ottobrunn in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Haus-Nummer 1 wollte er nach links in die dortige Tankstelle abbiegen.

Zeitgleich befuhr ein 57-Jähriger (deutsch, wohnhaft im Landkreis München) mit seinem Pkw Seat die Westumgehung in Gegenrichtung. Dabei befand sich eine 36-jährige Mitfahrerin im Pkw.

Beim Abbiegevorgang des 60-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden der 57-Jährige sowie die 36-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Westumgehung nur einseitig befahrbar. Dabei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.