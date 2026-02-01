NÜRNBERG. (93) Am späten Samstagabend (31.01.2026) fuhr ein Mann in der Nürnberger Südstadt mit seinem Auto in mehrere geparkte Pkw. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol.



Der 34-Jährige (griechisch) fuhr kurz vor Mitternacht (23:30 Uhr) die Tafelfeldstraße in Richtung Süden. Nach dem Überqueren der Landgrabenstraße folgte er entgegen der Einbahnstraße dem Verlauf der Tafelfeldstraße. Kurz nach der Kreuzung fuhr der Chevrolet einen Pfosten um und krachte im Anschluss in einen geparkten Ford, welcher aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen einen Mazda geschoben wurde. Der Unfallfahrer setzte daraufhin zurück, fuhr wieder an und krachte schließlich in einen weiteren geparkten VW.

Der Eigentümer eines der geparkten Fahrzeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, kam hinzu und alarmierte die Polizei. Diese stellte bei dem 34-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Er musste die Beamten im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort für eine ärztliche Blutentnahme zu einer Dienststelle begleiten.



Erstellt durch: Marc Siegl