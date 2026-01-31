169. Verkehrsunfall; eine Person verstorben - Trudering

Am Samstag, 31.01.2026, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein Linienbus der MVG die Feldbergstraße in Richtung Wasserburger Landstraße. Auf Höhe der Hausnummer 48 kam der Bus von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Hauswand.

Durch den Unfall wurden mehrere Insassen teils schwer verletzt. Ein 13-jähriges Mädchen erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Der 38-jährige Busfahrer (griechische Staatsangehörigkeit – wohnhaft in München) wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt.

Nicht zuletzt aufgrund des verstorbenen Mädchens und der damit einhergehenden belastenden Situation wurden eingesetzte Kolleginnen und Kollegen durch den Zentralen Psychologischen Dienst der Polizei (ZPD) sowie Angehörige durch das Kriseninterventionsteam (KIT) psychologisch betreut.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Feldbergstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Unfallursache werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder den näheren Umständen machen?

Auch Personen die sich im Bus oder in Unfallnähe befanden und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Verkehrspolizei München, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.