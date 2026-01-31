BAD REICHENHALL. Ein 26-Jähriger Mann war am Samstagmorgen, den 31. Januar 2026, in der Nähe der Saalach schwer verletzt aufgefunden worden. Er gab an, zuvor von zwei Männern angegriffen worden zu sein. Der Geschädigte ist schwer verletzt und wurde umgehend in ein Klinikum verbracht. Aktuell befindet er sich in einem kritischen Zustand. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Tätern ein. Die Kriminalpolizei Traunstein hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.

Am Samstagmorgen (31. Januar 2026), gegen 10.00 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann schwer verletzt aufgefunden. Er teilte zunächst per Textnachricht über Bekannte mit, von zwei unbekannten Personen in den Pidinger Auen, neben der Saalachbrücke, angegriffen worden zu sein. Das vermeintliche Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist derzeit kritisch.

Nach Bekanntwerden der möglichen Tat wurde umgehend eine Großfahndung, unter Beteiligung zahlreicher umliegender Polizeidienststellen, Kräften der Bundespolizei, der österreichischen Polizei sowie einem Polizeihubschrauber und einer Drohne eingeleitet. Die möglichen Täter konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Reichenhall getroffen. Mittlerweile werden die Ermittlungen vor Ort, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, durch die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt. Derzeit ist unklar, wie sich die Verletzungen zugetragen haben könnten – es wird in alle Richtungen ermittelt.

Aktuell liegen den Ermittlern keine Hinweise bezüglich einer möglichen Gefahr für die Bevölkerung vor.

Die Kriminalermittler bitten Personen, welche sachdienliche Hinweisen zu dem Vorfall geben können, sich bei der Kriminalpolizei Traunstein unter 0861 / 9873-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.