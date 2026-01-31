Nach Raubüberfall am Freitagabend - Tatverdächtiger festgenommen

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Nach dem Raubüberfall auf ein Geschäft am Freitagabend waren die intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolgreich. Noch im Laufe des Abends konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Tatbeute wurde sichergestellt.

Überfall am Freitagabend

Wie bereits berichtet, betrat ein Unbekannter gegen 19:25 Uhr die Filiale in der Ringstraße, trat an eine Angestellte heran und forderte diese unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstandes um die Herausgabe von Bargeld. Die Frau händigte dem Mann den Kasseninhalt aus und dieser flüchtete im Anschluss aus dem Geschäft. Nach Bekanntwerden fahndete die unterfränkische Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Festnahme noch am Freitag - Vorführung wird geprüft

Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte noch am Abend im Bereich des Mains ein möglicher Tatverdächtiger einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser zeigte sich äußerst unkooperativ und aggressiv. Er wurde daraufhin zunächst gefesselt und zur Dienststelle transportiert. Dort konnte neben einem Einhandmesser auch die Tatbeute aus dem Überfall aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Tatverdächtigen, einem 14-jährigen, polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Deutschen, wurde daraufhin die Festnahme erklärt.

Er verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Der Erlass eines Haftbefehls und die Vorführung am Amtsgericht werden gegenwärtig durch die Staatsanwaltschaft Würzburg geprüft.