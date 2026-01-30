Bamberg. Am Freitagnachmittag kam es im Stadtgebiet nahezu zeitgleich zu einem Wohnungsbrand und einem Rettungseinsatz im Flussbereich.

Am heutigen Freitag, den 30.01.2026, wurde der Polizei gegen 16:45 Uhr ein Wohnungsbrand in der Magazinstraße gemeldet. Nahezu zeitgleich ging eine Mitteilung über eine verletzte Person in diesem Bereich ein. Diese hat sich auf Höhe des Margaretendamms in die Regnitz begeben.

Die Person konnte durch die Wasserrettung der DLRG in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr unter der Europabrücke aus dem Wasser gerettet werden. Sie erlitt eine Unterkühlung und hatte eine Verletzung im Bereich des Oberarms. Nach erster ärztlicher Versorgung wird der 29-jährige Mann mit dominikanischer Staatsbürgerschaft aufgrund eines offensichtlichen psychischen Ausnahmezustands zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeitgleich begannen die Löscharbeiten an der betroffenen Wohnung. Hierzu wurden das Wohnhaus sowie ein angrenzendes Gebäude vorsorglich evakuiert. Durch den Brand erlitten drei weitere Personen leichte Verletzungen. Die Löscharbeiten konnten gegen 17:20 Uhr abgeschlossen werden.

Aktuell kommt es im Umfeld des Brandortes zu Verkehrsbehinderungen. Diese werden voraussichtlich bis 20 Uhr andauern.

Bei der aus dem Wasser geretteten Person handelt es sich um den Wohnungsinhaber der in Brand geratenen Wohnung. Die Brandursache und Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das unmittelbar betroffene Gebäude ist aktuell weiterhin gesperrt. Durch das Feuer sind Wohnungen im Gebäude teils nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.