KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Mittwochabend, den 28. Januar 2026, soll ein bislang Unbekannter eine Frau zu Boden gestoßen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zu diesem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Freitag, den 30. Januar 2026, meldete eine Frau der Polizeistation Kochel am See, dass ein Unbekannter versucht hatte, sie zwei Tage zuvor zu berauben. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend (28. Januar 2026), gegen kurz nach 19.00 Uhr, zugetragen. Die Frau sei am Seeufer in Kochel von der Therme kommend gejoggt, als sie ein unbekannter Mann von hinten geschubst und sie zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert habe. Die Joggerin sei dabei zu Boden gestürzt und der Unbekannte habe sie im Anschluss nach Wertgegenständen abgetastet. Die Frau habe laut um Hilfe gerufen, bis der Täter von ihr abgelassen und ohne Beute die Flucht Richtung Unterführung der Therme ergriffen habe.

Die Joggerin sei durch den Vorfall leicht am Knie verletzt worden.

Die ersten Maßnahmen bei der Anzeigenerstattung erfolgten durch die Polizeistation Kochel am See. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden die weiteren Ermittlungen durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung des Täters:

männlich, ca. 1,80 m groß, hellhäutig mit europäischem Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, braune Augen, kräftige Statur, sprach hochdeutsch, trug eine dunkle Hose, eine schwarze Steppjacke, eine schwarze Mütze und dunkle Sneaker.

Wer kann Angaben zur Identität der oben genannten Personen machen?

Wer hat am Mittwoch, den 28. Januar, gegen kurz nach 19.00 Uhr, am Seeufer im Bereich der Therme in Kochel am See verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.