ROSENHEIM. In der Nacht auf Freitag, den 30. Januar 2026, brachen Unbekannte in eine Firma in Rosenheim ein. Dort entwendeten die Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermutlich mehrere Einbrecher öffneten in einer Firma in Rosenheim in der Nacht auf Freitag (30. Januar 2026) zwischen 0.45 und 4.00 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei fortgeführt.

Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Nacht auf Freitag (30. Januar 2026), zwischen 0.45 und 4.00 Uhr, auf dem Firmengelände in der Pichlmayrstraße 27 in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht - vor allem bzgl. abgestellter Fahrzeuge oder Personen?

Wem sind bereits in der Zeit vor dem Einbruch im Umfeld des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Täter auf dem Firmengelände mit Taschenlampen geleuchtet haben. Wer kann hierzu Angaben machen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.