COBURG. Am Samstagmittag kam es in der Coburger Innenstadt zu einer verbalen Bedrohung an einem politischen Infostand. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Partei „Die Linke“ befand sich am 24.01.2026 ein Infostand in der Spitalgasse auf Höhe eines dortigen Geschäfts. Gegen 13.05 Uhr wollte eine Frau einem bislang unbekannten jungen Mann einen Flyer überreichen. Der Unbekannte reagierte darauf mit einer verbalen Drohung und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Spitaltor.

Der Herr wird wie folgt beschrieben: deutsch, etwa 16 bis 19 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, braune Haare.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der beschriebenen Person machen können, sich unter Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.