INGOLSTADT. In der Zeit vom 26.01.2026 bis 30.01.2026 kam es zu einem Einbruch in ein Reihenmittelhaus in der Anette-Kolb-Straße in Ingolstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Hebeln und Einschlagen eines Fensters Zugang zum Reihenmittelaus. Erst nach ihrer Rückkehr stellten die Eigentümer fest, dass die Täter die gesamte Wohnung nach rentablem Diebesgut durchwühlt hatten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.