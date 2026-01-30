PASSAU, A 3. Am Donnerstagabend (29.01.2026) konnten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau bei einer Fahrzeugkontrolle eine größere Menge Cannabis sicherstellen.



Die Schleierfahnder kontrollierten gegen 18:45 Uhr bei der Anschlussstelle Passau-Nord einen BMW. Im Rahmen der Überprüfung und Durchsuchung des Autos wurden in einer Sporttasche über zwei Kilogramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Fahrers erlassen. Hierbei konnten keine relevanten Beweismittel aufgefunden werden.

Der 25-jährige mazedonische Tatverdächtige mit festem Wohnsitz im Inland wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Veröffentlicht: 30.01.2026, 11:55 Uhr