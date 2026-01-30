JULBACH, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntagabend (18.01.2026) fanden Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.

Gegen 18.00 Uhr wurden Einsatzkräfte nach Julbach gerufen. Laut Mitteilung befand sich der 29-jährige, deutsche Bewohner des Hauses in einer psychischen Ausnahmesituation. Im Rahmen des Einsatzes fanden die Beamten in dem Gebäude eine größere Menge Betäubungsmittel. Insgesamt konnten sie rund sieben Kilogramm Marihuana, knapp 350 Gramm Amphetamin sowie diverse Messer und Schreckschusswaffen sicherstellen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie Verstöße gegen das Waffengesetz übernommen. Nach einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht wurde der Haftbefehl erlassen und unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

