REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten drei Unbekannte mit roter Sprühfarbe und mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln die Fassade des türkischen Konsulats in der Dechbettener Straße. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den Nachtstunden von Mittwoch, 28. Januar 2026, auf Donnerstag, gegen 00.50 Uhr, kam es zu einem Vorfall von politisch motiviertem Vandalismus am türkischen Konsulat in der Dechbettener Straße in Regensburg. Drei unbekannte Täter brachten mit roter Sprühfarbe einen Schriftzug mit politischem Bezug auf dem Gehweg vor dem Konsulat an. Im Anschluss warfen sie mit Farbe gefüllte Kugeln gegen die Fassade des Gebäudes, wodurch diese ebenfalls mit Farbe verschmutzt wurde. Bei der anschließenden Spurensicherung konnten verschiedene Gegenstände sichergestellt werden.

Das Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Nach den vorliegenden Erkenntnisse hat sich zur Tatzeit eine Person in der Dechbettener Straße aufgehalten, die nicht am Tatgeschehen beteiligt war und die wertvolle Wahrnehmungen gemacht haben könnte. Insbesondere diese Person, aber auch Anwohner oder weitere Nachtschwärmer könnten kurz nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des türkischen Konsulats in der Dechbettener Straße gemacht haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder Informationen zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.