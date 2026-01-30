PLATTLING, LKR. DEGGENDORF Unbekannte haben vermutlich zwischen Donnerstag, 29.01.2026, ca. 17.00 Uhr und Freitag, 30.01.2026, einen BMW 530XDrive entwendet. Das Fahrzeug war versperrt vor dem Wohnanwesen des Besitzer abgestellt.
Die bislang unbekannten Täter nutzten hierzu wohl die im Fahrzeug verbaute Keyless-Go-Technik aus. Der BMW hatte einen geschätzten Zeitwert von ca. 25.000 Euro.
Zeugen, die im möglichen Tatzeitraum im Bereich der Pielweichser Straße/Steinfeld- und Finkenstraße verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen
- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.
- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.
- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.
- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen
Veröffentlicht: 30.01.2026, 10.00 Uhr