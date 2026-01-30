PLATTLING, LKR. DEGGENDORF Unbekannte haben vermutlich zwischen Donnerstag, 29.01.2026, ca. 17.00 Uhr und Freitag, 30.01.2026, einen BMW 530XDrive entwendet. Das Fahrzeug war versperrt vor dem Wohnanwesen des Besitzer abgestellt.

Die bislang unbekannten Täter nutzten hierzu wohl die im Fahrzeug verbaute Keyless-Go-Technik aus. Der BMW hatte einen geschätzten Zeitwert von ca. 25.000 Euro.

Zeugen, die im möglichen Tatzeitraum im Bereich der Pielweichser Straße/Steinfeld- und Finkenstraße verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen